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Воробей заболела коронавирусом и впала в депрессию 

Алиса Селезнёва и ещё 3 34 минуты назад
Воробей заболела коронавирусом и впала в депрессию
Фото: РИА Новости
Юмористка Елена Воробей рассказала, что очень тяжело перенесла коронавирус и впала в «абсолютно не контролируемую депрессию». Об этом она заявила «СтарХит».
По словам артистки, она не сразу решилась рассказать, что заболела, так как очень переживала за своего отца, у которого больное сердце. Несмотря на высокую температуру и сильные боли в мышцах, отсутствие обоняния, сильное закладывание ушей, Воробей приняла решение лечиться дома, а не в больнице.
«Вовремя приняла меры, так как компьютерная томография легких показала, что они были поражены не более, чем на 25%. Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться»», — заявила Елена Воробей.
Артистка подчеркнула, что уже чувствует себя гораздо лучше, а недавние тесты были отрицательными.
«Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!» — рассказала юмористка, призвав всех, кто столкнулся с COVID-19, не заниматься самолечением.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о смерти 78-летнего Анатолия Трушкина. Сценарист, известный совместной работой с популярными российскими юмористами, скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес , Анатолий Трушкин , Елена Воробей , StarHit
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