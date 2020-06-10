Воробей заболела коронавирусом и впала в депрессию 

Юмористка Елена Воробей рассказала, что очень тяжело перенесла коронавирус и впала в «абсолютно не контролируемую депрессию». Об этом она заявила «СтарХит».

По словам артистки, она не сразу решилась рассказать, что заболела, так как очень переживала за своего отца, у которого больное сердце. Несмотря на высокую температуру и сильные боли в мышцах, отсутствие обоняния, сильное закладывание ушей, Воробей приняла решение лечиться дома, а не в больнице.

«Вовремя приняла меры, так как компьютерная томография легких показала, что они были поражены не более, чем на 25%. Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние — одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться»», — заявила Елена Воробей.

Артистка подчеркнула, что уже чувствует себя гораздо лучше, а недавние тесты были отрицательными.

«Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!» — рассказала юмористка, призвав всех, кто столкнулся с COVID-19, не заниматься самолечением.