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Стали известны подробности развода Муцениеце и Прилучного 

Артём Кульша 53 минуты назад
Стали известны подробности развода Муцениеце и Прилучного
Фото: РИА Новости
Актриса Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный не посетят заседание, на котором будет оглашено решение об их разводе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Муцениеце и Прилучный, как сообщал «Рамблер», поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, в 2016-м — второго, в феврале 2020-го актриса объявила о намерении развестись с мужем, а в апреле обвинила его в домашнем насилии. В мае Муцениеце назвала причиной своего желания развестись с Прилучным применение им физического насилия по отношению к ней после употребления алкогольных напитков.
Актеры подали заявление о разводе в 68-й мировой участок Головинского районного суда Москвы. 15 июня решение об их разводе должно быть оглашено.
«Ни одной из сторон 15 июня в суде не будет», — сообщили «Комсомольской правде» в Головинском суде.
Там объяснили это тем, что ни Муцениеце, ни Прилучный не имеют возражений, то есть оба согласны развестись. В суде добавили, что Муцениеце пока не подавала заявление о взыскании с Прилучного алиментов.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Комсомольская правда
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