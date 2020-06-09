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Звезда «Ворониных» требует «категоричный приговор» для Ефремова 

Павел Тиунов 16 минут назад
Волкова требует «категоричный приговор» для Ефремова
Фото: РИА Новости
Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельную аварию в Москве, ждет «категоричный людской приговор», заявила в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro актриса Екатерина Волкова. По ее словам, инцидент наглядно продемонстрировал, как еще одна человеческая жизнь «была спущена в унитаз из-за вседозволенности».
Инцидент с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер, будучи сильно пьяным за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественной Lada. Водитель фургона в результате получил тяжелейшие травмы и впоследствии скончался в больнице.
Комментируя ситуацию, Волкова заявила, что ее буквально «разрывает» от негодования по поводу того, что очередная человеческая жизнь «спущена в унитаз из-за вседозволенности».
«Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!» — заявила она
При этом она отметила, что тема пьянства актуальная для многих российских семей, где зависимые люди треплют родным нервы и «пьют их кровь».
«Людской приговор будет категоричным», — подчеркнула Волкова, возвращаясь к ситуации с Ефремовым.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Екатерина Волкова , Москва
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