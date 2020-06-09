Волкова требует «категоричный приговор» для Ефремова

Инцидент с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер, будучи сильно пьяным за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественной Lada. Водитель фургона в результате получил тяжелейшие травмы и впоследствии скончался в больнице.

Комментируя ситуацию, Волкова заявила, что ее буквально «разрывает» от негодования по поводу того, что очередная человеческая жизнь «спущена в унитаз из-за вседозволенности».

«Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!» — заявила она

При этом она отметила, что тема пьянства актуальная для многих российских семей, где зависимые люди треплют родным нервы и «пьют их кровь».