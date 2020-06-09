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Михалкова назвала причины ухода из «Уральских пельменей» 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Михалкова назвала причины ухода из «Уральских пельменей»
Фото: РИА Новости
Причиной ухода из «Уральских пельменей» стало желание испытать свежие впечатления и покорить новые творческие высоты, заявила в интервью изданию Peopletalk юмористка Юлия Михалкова. При этом артистка подчеркнула, что существовал еще и финансовый вопрос.
Впрочем, по ее словам, тема денег в списке причин ухода составляет «только 5 процентов». По ее словам, финансовый вопрос «лишь переполнил бокал».
«Хотелось профессионального роста, новых впечатлений, амбициозных творческих задач, покорения новых высот», — заявила она.
При этом Михалкова высмеяла версию о том, что уйти из коллектива ее заставила неразделенная любовь к одному из лидеров «пельменей» Дмитрию Брекоткину.
«Для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более», — пояснила юмористка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», помощники бывшей звезды «Уральских пельменей» рассказали о том, как «мастерили» для Михалковой четвёртый размер груди, когда она играла роли знойных красоток.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Брекоткин , Юлия Михалкова
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