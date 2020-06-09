Михалкова назвала причины ухода из «Уральских пельменей» 

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Причиной ухода из «Уральских пельменей» стало желание испытать свежие впечатления и покорить новые творческие высоты, заявила в интервью изданию Peopletalk юмористка Юлия Михалкова. При этом артистка подчеркнула, что существовал еще и финансовый вопрос.

Впрочем, по ее словам, тема денег в списке причин ухода составляет «только 5 процентов». По ее словам, финансовый вопрос «лишь переполнил бокал».

«Хотелось профессионального роста, новых впечатлений, амбициозных творческих задач, покорения новых высот», — заявила она.

При этом Михалкова высмеяла версию о том, что уйти из коллектива ее заставила неразделенная любовь к одному из лидеров «пельменей» Дмитрию Брекоткину

«Для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более», — пояснила юмористка.