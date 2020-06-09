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Шульгин избивал Валерию до «черноты» 

Артём Кульша 28 минут назад
Шульгин избивал Валерию до «черноты»
Фото: РИА Новости
Продюсер Александр Шульгин избивал певицу Валерию до синяков, чинил препятствия и делал гадости. Об этом, как сообщает «СтарХит», она рассказала сама.
Шульгин, как сообщал «Рамблер», был вторым мужем Валерии. В 1990-х годах они завели троих детей (дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения), а в 2002-м развелись. После этого певица неоднократно публично обвиняла экс-супруга в домашнем насилии по отношению к ней и их детям.
«И препятствия чинит, и гадости делает. И бежать некуда», — рассказала она на днях.
Также она рассказала, как после одного из избиений «вся в синяках, черная» сбежала из дома, на попутной машине добралась до ближайшего травматологического пункта и сделала попытку зафиксировать факт побоев. Там ей сказали, что делать это надо исключительно по месту постоянной регистрации — на Автозаводской улице в Москве, тогда как дело происходило в деревне Крекшино (тогда — Московской области, ныне — Новомосковского административного округа столицы).
Также Валерия рассказала, что хотела укрепить брак с Шульгиным посредством венчания, однако это лишь удлинило развод.
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Шоу-бизнес , Александр Шульгин , Валерия
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