Ефремов мог устроить ещё одну аварию

Актёр Михаил Ефремов за пол минуты до столкновения с фургоном, водитель которого погиб, мог спровоцировать и другое происшествие. Он подрезал автомобиль, двигавшийся на большой скорости. Этот момент попал на камеры.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Life, Jeep Grand Cherokee, которым управлял артист поворачивая с Глазовского переулка на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу и подрезал другой быстро двигающийся автомобиль. Водителю второго авто пришлось резко ударить по тормозам.

Как рассказал источник, проехав после этого около 500 метров внедорожник Ефремова врезался в фургон.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Актёр задержан и признал вину, ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.