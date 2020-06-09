Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов за секунды до смертельного ДТП мог устроить ещё одну аварию 

News.ru 45 минут назад
Ефремов мог устроить ещё одну аварию
Фото: РИА Новости
Актёр Михаил Ефремов за пол минуты до столкновения с фургоном, водитель которого погиб, мог спровоцировать и другое происшествие. Он подрезал автомобиль, двигавшийся на большой скорости. Этот момент попал на камеры.
На кадрах, которые оказались в распоряжении Life, Jeep Grand Cherokee, которым управлял артист поворачивая с Глазовского переулка на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу и подрезал другой быстро двигающийся автомобиль. Водителю второго авто пришлось резко ударить по тормозам.
Как рассказал источник, проехав после этого около 500 метров внедорожник Ефремова врезался в фургон.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Актёр задержан и признал вину, ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, ранее дочь Ефремова Анна Мария заявила, что её отец раскаивается в том, что сел за руль в пьяном виде и устроил смертельное ДТП. По словам девушки, артист осознаёт свою вину, потому что он очень религиозен.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
News.ru: последние новости
19-летнюю дочь Ефремова затравили в соцсетях 19-летнюю дочь Ефремова затравили в соцсетях Кафельников призвал не осуждать Ефремова, но затем сам же устроил самосуд Кафельников призвал не осуждать Ефремова, но затем сам же устроил самосуд «Край извращённости и цинизма»: экс-жена Ромы Жукова обвинила его в насилии «Край извращённости и цинизма»: экс-жена Ромы Жукова обвинила его в насилии
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Анна Ефремова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина пригласили на открытие «Самбекских высот»
Путина пригласили на открытие «Самбекских высот»
Ползущую в магазин пенсионерку сняли на видео
Ползущую в магазин пенсионерку сняли на видео
Россия восстановила предупреждения о ракетном нападении
Россия восстановила предупреждения о ракетном нападении
В новой Windows сложнее случайно удалить нужные файлы
В новой Windows сложнее случайно удалить нужные файлы
В столице появится новая улица
В столице появится новая улица
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение