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Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца 

Вероника Полынина 40 минут назад
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила о раскаянии отца после ДТП, в котором по его вине погиб человек.
«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего», — сказала она телеканалу «360».
Девушка добавила, что Ефремов «очень волнуется» за семью погибшего Сергея Захарова.
Ефремов официально задержан
Анна-Мария отметила, что наказания также заслуживают люди, которые находились в машине Ефремова. По ее словам, они видели, в каком состоянии находится артист, но позволили ему сесть за руль и их везти.
«Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидели в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов, потому что ситуация действительно плохая», — сказала она.
Дочь актера также сказала, что ей жаль погибшего.
«Люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков», — заключила Анна-Мария.
Как сообщал «Рамблер», ранее Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Накануне актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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