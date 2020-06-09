Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца 

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила о раскаянии отца после ДТП, в котором по его вине погиб человек.

«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего», — сказала она телеканалу «360».

Девушка добавила, что Ефремов «очень волнуется» за семью погибшего Сергея Захарова

Анна-Мария отметила, что наказания также заслуживают люди, которые находились в машине Ефремова. По ее словам, они видели, в каком состоянии находится артист, но позволили ему сесть за руль и их везти.

«Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидели в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов, потому что ситуация действительно плохая», — сказала она.

Дочь актера также сказала, что ей жаль погибшего.

«Люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков», — заключила Анна-Мария.

Как сообщал «Рамблер», ранее Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Накануне актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.