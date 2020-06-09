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Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым 

РИА Новости 39 минут назад
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Актер Иван Охлобыстин на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.
"А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?" — написал актер.
По его мнению, если у человека есть сердце, на этот вопрос он ответить не сможет. Охлобыстин добавил, что все, что он может сделать сейчас — не допустить, чтобы Ефремов "в приступе очередного безумия" совершил еще один смертный грех. Кроме того, актер добавил, что считает коллегу гением, но назвал его негодяем.
Охлобыстин также выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.
"Я терял и брата и отца. Я знаю, что это такое. Дай им Бог сил! Простите меня!" — написал он в отдельном посте.
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.
По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло, и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Сегодня днем артиста привезли на допрос в отдел полиции.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров
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