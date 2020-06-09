Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым 

"А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?" — написал актер.

По его мнению, если у человека есть сердце, на этот вопрос он ответить не сможет. Охлобыстин добавил, что все, что он может сделать сейчас — не допустить, чтобы Ефремов "в приступе очередного безумия" совершил еще один смертный грех. Кроме того, актер добавил, что считает коллегу гением, но назвал его негодяем.

Охлобыстин также выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова

"Я терял и брата и отца. Я знаю, что это такое. Дай им Бог сил! Простите меня!" — написал он в отдельном посте.

В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.

По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло, и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Сегодня днем артиста привезли на допрос в отдел полиции.