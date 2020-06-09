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Алексей Панин отказался осуждать Михаила Ефремова 

Спорт-Экспресс и ещё 7 1 час назад
Панин отказался осуждать Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин отказался осуждать Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом. Ранее стало известно, что известный болельщик «Спартака» в нетрезвом виде спровоцировал аварию, в ее результате погиб водитель фургона, в который въехал актер.
— Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло, — цитирует kp.ru Панина. — Поэтому я не имею права комментировать Мишины поступки. Мне очень жалко погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и его родных. Тем не менее считаю, что весь актерский цех должен за Мишу Ефремова заступиться.
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Шоу-бизнес , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алексей Панин , Спартак , Комсомольская правда
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