Панин отказался осуждать Ефремова

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«Будь ты проклят, Миша». Реакция Губерниева на ДТП с участием актера Ефремова

«Если посадят — буду носить передачки». Дочь Михаила Ефремова объяснила, почему она сидит дома после аварии с участием отца