Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Великий артист»: Панин запретил сажать Ефремова 

Артём Кульша и ещё 20 15 минут назад
Актера Михаила Ефремова нельзя сажать в тюрьму. Об этом его коллега Алексей Панин заявил «Национальной службе новостей».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.
9 июня депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что Ефремова следует посадить в тюрьму на 12 лет, так как иначе россияне, обозленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возмутятся.
«После таких заявлений Жириновского нужно заключить в психиатрическую больницу», — заявил Панин вчера.
Он высказал свое личное мнение, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму, потому что он — великий артист.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Комментарии 317
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Алексей Панин , Владимир Жириновский , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
«MH17 сбили намеренно»
«MH17 сбили намеренно»
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
СМИ: в машине Ефремова могла находиться молодая актриса
Видео
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение