8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.

9 июня депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что Ефремова следует посадить в тюрьму на 12 лет, так как иначе россияне, обозленные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, возмутятся.

«После таких заявлений Жириновского нужно заключить в психиатрическую больницу», — заявил Панин вчера.

Он высказал свое личное мнение, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму, потому что он — великий артист.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».