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Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму 

РИА Новости и ещё 21 27 минут назад
Актер Алексей Панин прокомментировал в эфире НСН аварию с участием Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек.
"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", — заявил актер.
При этом он раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призывал заключить Ефремова под стражу.
В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.
Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Алексей Панин , Владимир Жириновский , ЛДПР
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