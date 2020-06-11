"Все приносят соболезнования погибшему человеку. Но Михаил Ефремов — великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", — заявил актер.

При этом он раскритиковал лидера ЛДПР Владимира Жириновского , который призывал заключить Ефремова под стражу.

В понедельник вечером Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Во вторник утром стало известно, что водитель ВАЗ скончался.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье он может сесть в тюрьму на срок от пяти до 12 лет. Столичная прокуратура заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В ходе судебного заседания артист согласился с предъявленным обвинением и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.