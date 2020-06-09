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Ефремова вызовут на допрос 

Павел Тиунов 46 минут назад
Ефремова вызовут на допрос
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов, накануне устроивший смертельное ДТП, в ближайшее время будет доставлен на допрос, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее артиста после заведения в отношении него уголовного дела отпустили под подписку о невыезде.
Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, за рулем нарушил правила дорожного движения, попытавшись развернуться через двойную сплошную линию на проезжей части.
В результате Jeep Grand Cherokee артиста врезался во встречную Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и скончался утром следующего дня. Изначально в отношении Ефремова было заведено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семь лет. После первичного опроса артиста отпустили под подписку о невыезде. Однако впоследствии следователи переквалифицировали дело на более тяжкую статью, допускающей лишение свободы виновного на срок до 12 лет.
Журналисты РИА Новости сообщают, что в ближайшее время Михаила Ефремова снова доставят на допрос в правоохранительные органы.
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Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов , МВД , РИА Новости
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