«Хамство»: Валерия поставила на место подписчицу

Певица Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира в инстаграме женщине и раскритиковала ее за хамство.

Валерия опубликовала анонс прямого эфира с оперной певицей Ольгой Перетятько и попросила подписчиков написать вопросы для их разговора, пообещав взять на заметку лучшие из них. Однако одна пользовательница инстаграма заявила, что певица ей надоела, чем и привлекла внимание Валерии.

"Кто будет слушать ваши эфиры? Неужели вы не понимаете, что надоели уже хуже горькой редьки. Сидите уже на самоизоляции!" — написала @nataliadzyubo.

Комментарий женщины артистка расценила как хамство.

"Вот интересно, Вы понимаете, что детям своим Вы пример показываете? Они же тоже хамить будут, и Вам в первую очередь", — ответила Валерия.

"Разве я вам нахамила? Ведь это правда!" — продолжила ее оппонентка.

"Видите, уже стерлись все границы — что хорошо, а что плохо. Это очень печально", — посетовала певица в ответ.

За Валерию также вступились ее подписчики.

"Каждому свое. Кому-то и пивко на диванчике отлично, больше ничего не надо", — пошутила @gladkusya.

"А мне Вы нисколько не надоели, песни у Вас очень добрые и душевные, видно, что Вы в свое творчество вкладываете массу сил и трудитесь с огромной самоотдачей! А писать, что надоели артисты — это все выходки завистливых невежд из глухомани!" — обратился к артистке @alexsanbrsmirnov.

"Я смотрю так надоели, что вы тут все читаете", — посмеялась @oliga1989.