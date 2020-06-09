Актер Михаил Ефремов вылечит человека, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия с его участием. Об этом, как сообщает телеканал РЕН ТВ, Ефремов заявил сам.

Прошедшей ночью, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

57-летний курьер, управлявший «Ладой», получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег *** (много. — Прим. ред.)!» — заявляет очевидно пьяный Ефремов на видеозаписи, которую опубликовал РЕН ТВ.

Некоторое время спустя пострадавший скончался. В свою очередь, Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Если оно будет переквалифицировано на «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», то Ефремову грозит наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет.