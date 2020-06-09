Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У меня денег ***!»: Ефремов сделал заявление после ДТП 

Артём Кульша и ещё 2 9 минут назад
Актер Михаил Ефремов вылечит человека, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия с его участием. Об этом, как сообщает телеканал РЕН ТВ, Ефремов заявил сам.
Прошедшей ночью, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
57-летний курьер, управлявший «Ладой», получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег *** (много. — Прим. ред.)!» — заявляет очевидно пьяный Ефремов на видеозаписи, которую опубликовал РЕН ТВ.
Некоторое время спустя пострадавший скончался. В свою очередь, Ефремов не получил серьезных травм и был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Если оно будет переквалифицировано на «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», то Ефремову грозит наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет.
Комментарии 417
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего нового»: Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с отцом
«Ничего нового»: Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с отцом
Раскрыты травмы пострадавшего в аварии по вине Ефремова
Раскрыты травмы пострадавшего в аварии по вине Ефремова
Ивлееву объявили в розыск в Москве
Ивлееву объявили в розыск в Москве
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Видео
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение