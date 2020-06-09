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Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы . Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Авария произошла в понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.

В ДТП пострадал водитель отечественной машины, его госпитализировали.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.