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Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело из-за ДТП 

РИА Новости и ещё 15 37 минут назад
Полиция возбудила уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Авария произошла в понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada.
В ДТП пострадал водитель отечественной машины, его госпитализировали.
Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.
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Шоу-бизнес , Видео , Криминал , Происшествия , Михаил Ефремов , Москва
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