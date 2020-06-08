Появилось видео «пьяной» аварии с Ефремовым 

В Сети появилось видео аварии, виновником которой стал актер Михаил Ефремов

На записи с камер наблюдения на Садовом кольце видно, как актер теряет управление, выезжает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, двигавшимся по своей полосе.

Как сообщал «Рамблер», ранее телеграм-каналы опубликовали видео свидетелей ДТП. На записях видно, что Михаил Ефремов находится в нетрезвом состоянии, он в аварии не пострадал.

Водителя ВАЗа зажало в автомобиле, он госпитализирован в тяжелом состоянии.