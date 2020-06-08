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Появилось видео «пьяной» аварии с Ефремовым 

Вероника Полынина и ещё 31 13 минут назад
В Сети появилось видео аварии, виновником которой стал актер Михаил Ефремов.
На записи с камер наблюдения на Садовом кольце видно, как актер теряет управление, выезжает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, двигавшимся по своей полосе.
Пьяный Ефремов устроил кровавое ДТП в центре Москвы
Как сообщал «Рамблер», ранее телеграм-каналы опубликовали видео свидетелей ДТП. На записях видно, что Михаил Ефремов находится в нетрезвом состоянии, он в аварии не пострадал.
Водителя ВАЗа зажало в автомобиле, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Ефремов
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