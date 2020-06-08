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«Моя красотка»: Манукян восхитился Бузовой в силуэтном платье и на шпильках 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Моя красотка»: Манукян восхитился Бузовой
Фото: Instagram.com/buzova86
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Давид Манукян устроил для своей второй половинки романтическое свидание. Шоумен подарил Ольге Бузовой букет роз, с которым поющая телеведущая не преминула сфотографироваться.
Для ужина с избранником светская львица выбрала молочное силуэтное платье-карандаш, дополнив образ лодочками на шпильке. Возлюбленный артистки не только сделал комплимент своей девушке, но и восхитился ее внешностью. Манукян не скрывает, что считает Олю очень красивой. Сама Бузова не комплексует из-за каких-то своих несовершенств. Так, к примеру, знаменитость не раз делались с подписчиками своими селфи без прикрас, позируя перед объективом фотокамеры в естественном виде.
Давид Манукян восхитился внешностью Ольги Бузовой, назвав ее красавицей.
Instagram.com/buzova86
«Моя красотка!» — отметил Давид, по достоинству оценив внешние данные своей второй половинки.
К слову, близкий друг поющей телеведущей резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов говорил о том, что Ольга Бузова еще долго будет сравнивать всех своих мужчин с экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым.
Светская львица тяжело переживала разлад с мужем. Долгое время знаменитость не могла даже и помыслить о том, что когда-нибудь она снова начнет доверять мужчинам. При этом артистка утверждала, что ей хотелось бы видеть рядом надежного человека, который смог бы стать для нее опорой и поддержкой. В своем нынешнем возлюбленном шоумене Давиде Манукяне певица нашла все те качества, которыми должен обладать ее мужчина.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Тимур Батрутдинов
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