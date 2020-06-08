Шейх впервые стала мамой 

Солистка группы «2Маши» Мария Шейх опубликовала на своей странице в Instagram видео с младенцем.
По данным «СтарХита», 30-летняя певица недавно впервые стала мамой.
На видео Шейх кормит ребенка из бутылочки.
«Голодную спать хотели уложить, ишь, какие хитренькие», — сказала она.
Подписчики артистки поздравили ее, отметив, что новость стала для них полной неожиданностью.
«Вот это новость! Поздравляем от души!» — написал @doctor.grigoriev (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Это ваша доченька? Что я пропустила, Маша, объясните пожалуйста, ничего не пойму», — отметила @_izaychonok_.
«Машенька, извините за нескромный вопрос: когда же вы успели? Ни одного фото ведь не было беременного! Поздравляю Вас от всей души!» — добавила @normaparmon.
Несколько пользователей заявили, что Шейх стала мамой девочки.
Как писал «Рамблер», ранее сына родила жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская. Ребенок стал первым для Белоцерковской и четвертым для ее супруга.