Шейх впервые стала мамой 

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Солистка группы «2Маши» Мария Шейх опубликовала на своей странице в Instagram видео с младенцем.

По данным «СтарХита» , 30-летняя певица недавно впервые стала мамой.

На видео Шейх кормит ребенка из бутылочки.

«Голодную спать хотели уложить, ишь, какие хитренькие», — сказала она.

Подписчики артистки поздравили ее, отметив, что новость стала для них полной неожиданностью.

«Вот это новость! Поздравляем от души!» — написал @doctor.grigoriev (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Это ваша доченька? Что я пропустила, Маша, объясните пожалуйста, ничего не пойму», — отметила @_izaychonok_.

«Машенька, извините за нескромный вопрос: когда же вы успели? Ни одного фото ведь не было беременного! Поздравляю Вас от всей души!» — добавила @normaparmon.

Несколько пользователей заявили, что Шейх стала мамой девочки.