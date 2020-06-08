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Цымбалюк-Романовская обрушилась на умершую Норкину 

Алиса Селезнёва и ещё 3 23 минуты назад
Цымбалюк-Романовская обрушилась на умершую Норкину
Фото: РИА Новости
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, комментируя смерть журналистки Юлии Норкиной, раскритиковала ее поведение при жизни.
Как сообщал «Рамблер», 5 июня журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей жены, не назвав причину смерти. Позднее в СМИ появилась информация, что Норкина могла покончить жизнь самоубийством.
Цымбалюк-Романовская разместила в своем Instagram отрывок программы «Пусть говорят», в котором принимала участие вместе с Юлией Норкиной, и отметила, что «не понимает, кем надо быть, чтобы публично так себя вести». На видео Норкина хватает Цымбалюк-Романовскую за руки, толкает ее.
«Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах. Берегите себя и своих близких», — написала пианистка, выразив также соболезнования родным Норкиной.
Комментируя реакцию пользователей соцсети на эту запись, бывшая жена Армена Джигарханяна отметила, что не рассматривает критику, как травлю.
«Я привыкла к потоку негатива, поэтому меня это нисколько не смущает. Мнения могут быть разными. (…) Что касается Юлии Норкиной, то я не знала ее лично, но запомнила в этом эпизоде. Это видео есть в открытом доступе», — пояснила она.
Пианистка также подчеркнула, что не намерена молчать, когда видит «некрасивое» поведение окружающих.
«Я просто акцентировала свое внимание на том, что некрасиво себя вести подобным образом. Нужно быть справедливым перед самим собой. Видела очень много лжи, лицемерия, агрессии. Думаю, это очень плохо — всегда буду говорить об этом. Хочу жить в здоровом обществе», — отметила она.
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Шоу-бизнес , Андрей Норкин , Армен Джигарханян
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