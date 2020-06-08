Цымбалюк-Романовская обрушилась на умершую Норкину 

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна , пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, комментируя смерть журналистки Юлии Норкиной, раскритиковала ее поведение при жизни.

Как сообщал «Рамблер», 5 июня журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей жены, не назвав причину смерти. Позднее в СМИ появилась информация, что Норкина могла покончить жизнь самоубийством.

Цымбалюк-Романовская разместила в своем Instagram отрывок программы «Пусть говорят», в котором принимала участие вместе с Юлией Норкиной, и отметила, что «не понимает, кем надо быть, чтобы публично так себя вести». На видео Норкина хватает Цымбалюк-Романовскую за руки, толкает ее.

«Думайте о том, какими вас будут помнить. Работайте над собой, не теряйте человеческий облик ни при каких обстоятельствах. Берегите себя и своих близких», — написала пианистка, выразив также соболезнования родным Норкиной.

Комментируя реакцию пользователей соцсети на эту запись, бывшая жена Армена Джигарханяна отметила, что не рассматривает критику, как травлю.

«Я привыкла к потоку негатива, поэтому меня это нисколько не смущает. Мнения могут быть разными. (…) Что касается Юлии Норкиной, то я не знала ее лично, но запомнила в этом эпизоде. Это видео есть в открытом доступе», — пояснила она.

Пианистка также подчеркнула, что не намерена молчать, когда видит «некрасивое» поведение окружающих.