Елена Воробей победила коронавирус

Артистка Елена Воробей , которая несколько недель назад сообщила, что заболела коронавирусом, смогла победить болезнь. В самое ближайшее время она планирует вернуться к прежнему образу жизни.

«Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!»

Елена Воробей Как отметила артистка, с болезнью она боролась с огромным трудом. По ночам звезда, к примеру, не могла нормально спать. Ее мучили сильные боли в мышцах. Кроме того, она впала в депрессию. Даже собиралась пить антидепрессанты. Однако вовремя поняла, что от их употребления могут быть неприятные последствия.

Отметим, что кроме обоняния, у Елены Воробей пропадал слух. К счастью, сейчас все уже нормально. Звезда отметила, что при первых симптомах необходимо обратиться за помощью к медикам, а не заниматься самолечением, как делают некоторые люди, сообщает «СтарХит».