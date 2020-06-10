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«Впервые за две недели занималась спортом»: Елена Воробей победила коронавирус 

Teleprogramma.pro и ещё 2 12 минут назад
Елена Воробей победила коронавирус
Фото: globallookpress.com
Артистка Елена Воробей, которая несколько недель назад сообщила, что заболела коронавирусом, смогла победить болезнь. В самое ближайшее время она планирует вернуться к прежнему образу жизни.
«Вчера впервые за две недели занималась спортом. Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни. И можно с чистой совестью выходить в люди!»
Елена Воробей Как отметила артистка, с болезнью она боролась с огромным трудом. По ночам звезда, к примеру, не могла нормально спать. Ее мучили сильные боли в мышцах. Кроме того, она впала в депрессию. Даже собиралась пить антидепрессанты. Однако вовремя поняла, что от их употребления могут быть неприятные последствия.
Отметим, что кроме обоняния, у Елены Воробей пропадал слух. К счастью, сейчас все уже нормально. Звезда отметила, что при первых симптомах необходимо обратиться за помощью к медикам, а не заниматься самолечением, как делают некоторые люди, сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Елена Воробей , StarHit
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