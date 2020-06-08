Королева показала «голое» видео из бани

Популярная певица Наташа Королева не боится представать перед поклонниками в смелых, порой неожиданных образах. Так, недавно она поделилась кадрами из бани, где снята в одном полотенце.

В своем Инстаграме знаменитость сообщила, что открыла банный сезон. Она отправилась на отдых вместе с мужем Сергеем Глушко и друзьями. В видео, которое Наташа опубликовала на своей странице, в полной мере передаются все положительные эмоции. Звезда предстала перед поклонниками завернутой в банное полотенце голубого цвета.

Однако впоследствии Королева решила этим не ограничиваться и показала зажигательные танцы, приподнимая при этом полотенце и демонстрируя красные плавки бикини.

kleo.ru

Большинство пользователей сети отреагировали на увиденное положительно. Они назвали Наташу «зажигалочкой» и пожелали и дальше оставаться такой же позитивной. Комментарии подписчиков звучат следующим образом: «Наталья, вам бы в кино сниматься. Вы такая экспрессивная. Столько энергии!», «Приятно смотреть на нее», «Наташа, будьте такой не предсказуемой, прикольной „святых“ много а вы такая одна, пусть не завидуют!».

Нашлись и те, которые решили вспомнить недавнюю ситуацию, когда Тарзан жаловался на отсутствие заработков. В шуточной форме эти подписчики поинтересовались, хватило ли звездной паре денег на дрова. Следует сказать, что Королева уже объяснила журналистам, что ситуация не является столь плачевной.