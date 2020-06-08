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Наташа Королева опубликовала видео из бани 

Клео.Ру и ещё 1 4 часа назад
Королева показала «голое» видео из бани
Фото: РИА Новости
Популярная певица Наташа Королева не боится представать перед поклонниками в смелых, порой неожиданных образах. Так, недавно она поделилась кадрами из бани, где снята в одном полотенце.
В своем Инстаграме знаменитость сообщила, что открыла банный сезон. Она отправилась на отдых вместе с мужем Сергеем Глушко и друзьями. В видео, которое Наташа опубликовала на своей странице, в полной мере передаются все положительные эмоции. Звезда предстала перед поклонниками завернутой в банное полотенце голубого цвета.
Однако впоследствии Королева решила этим не ограничиваться и показала зажигательные танцы, приподнимая при этом полотенце и демонстрируя красные плавки бикини.
kleo.ru
Большинство пользователей сети отреагировали на увиденное положительно. Они назвали Наташу «зажигалочкой» и пожелали и дальше оставаться такой же позитивной. Комментарии подписчиков звучат следующим образом: «Наталья, вам бы в кино сниматься. Вы такая экспрессивная. Столько энергии!», «Приятно смотреть на нее», «Наташа, будьте такой не предсказуемой, прикольной „святых“ много а вы такая одна, пусть не завидуют!».
Нашлись и те, которые решили вспомнить недавнюю ситуацию, когда Тарзан жаловался на отсутствие заработков. В шуточной форме эти подписчики поинтересовались, хватило ли звездной паре денег на дрова. Следует сказать, что Королева уже объяснила журналистам, что ситуация не является столь плачевной.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Клео.Ру
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