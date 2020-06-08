«М***к»: Васильева разнесла Панина

Ранее, как сообщал «Рамблер», Панин в процессе общения с журналистами в ритуальном зале Митинского крематория в Москве, где проходило прощание с Михаилом Кокшеновым, назвал усопшего «деревянным» и «бездарным режиссером». Он подчеркнул, что любил актера только за его доброту.

Васильева по просьбе журналистов «Пятого канала» прокомментировала поступок звезды фильма «Жмурки».

«Он был м***ом (оскорбительный эквивалент слова «дурак» — прим. ред.) и останется м***ом по жизни! Это его кредо!» — отметила народная артистка.

Говоря о профессиональных способностях Кокшенова, Васильева подчеркнула, что актер был уникален тем, что «мог украсить любую бездарную картину». Она также назвала усопшего артиста «народным», несмотря на то, что он не играл больших ролей.