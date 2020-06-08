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«М***к»: Васильева разнесла Панина за слова о Кокшенове 

Павел Тиунов 1 час назад
«М***к»: Васильева разнесла Панина
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Народная артистка России Татьяна Васильева прокомментировала поступок Алексея Панина, который на похоронах Михаила Кокшенова назвал скончавшегося артиста «бездарностью». В беседе с корреспондентом «Пятого канала» она назвала скандалиста «м***ом», придерживающимся своего образа по жизни.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Панин в процессе общения с журналистами в ритуальном зале Митинского крематория в Москве, где проходило прощание с Михаилом Кокшеновым, назвал усопшего «деревянным» и «бездарным режиссером». Он подчеркнул, что любил актера только за его доброту.
Васильева по просьбе журналистов «Пятого канала» прокомментировала поступок звезды фильма «Жмурки».
«Он был м***ом (оскорбительный эквивалент слова «дурак» — прим. ред.) и останется м***ом по жизни! Это его кредо!» — отметила народная артистка.
Говоря о профессиональных способностях Кокшенова, Васильева подчеркнула, что актер был уникален тем, что «мог украсить любую бездарную картину». Она также назвала усопшего артиста «народным», несмотря на то, что он не играл больших ролей.
«Всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал!» — резюмировала актриса.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Кокшенов , Алексей Панин , Татьяна Васильева
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