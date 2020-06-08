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Джигарханян живет с бывшей женой 

Артём Кульша 56 минут назад
Джигарханян живет с бывшей женой
Фото: РИА Новости
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова переехала к нему окончательно. Об этом ее сын и его пасынок Степан Джигарханян сообщил «Собеседнику».
Джигарханян и Власова, как сообщал «Рамблер», поженились в 1967 году, а в 2015-м развелись. В 1990-х Власова по настоянию супруга переехала в Даллас, США, и стала присматривать за его домом. Джигарханян и Власова не завели общих детей. Сын Власовой от другого брака Степан живет в Лас-Вегасе.
«Этот переезд (Власовой. — Прим. ред.) в Москву был окончательным», — рассказал он вчера.
По словам Джигарханяна-младшего, переезд состоялся в эвакуационных условиях на два-три месяцев раньше запланированного срока. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Он добавил, что сейчас у его отчима и матери множество проблем из-за необходимости налаживать быт. Среди таковых Джигарханян упомянул большое количество вещей Власовой, оставшихся в США, а также то, что с ними живет сиделка.
«Когда в квартире больше двух человек — это уже маленькое сообщество. Начинаются какие-то трения, подводные камни», — объяснил он.
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Шоу-бизнес , Степан Джигарханян , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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