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Стало известно о тайной жене Кокшенова 

Алиса Селезнёва и ещё 2 6 минут назад
Скончавшийся несколько дней назад актер Михаил Кокшенов был тайно женат на Алле Шавыриной. Об этом в программе «Ты не поверишь!» заявила его бывшая жена Елена Кокшенова.
Как сообщал «Рамблер», о смерти народного артиста России Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Актер, популярность которому принесли роли в фильмах «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вечный зов», «Адъютант его превосходительства», скончался на 84 году жизни.
По словам бывшей жены актера Елены Кокшеновой, народный артист России был женат на Алле Шавыриной, однако не упоминал об этом браке из-за «плохих воспоминаний».
«У него штамп в паспорте стоял. Его законная жена — Шавырина. И дочка законная — Марья Михайловна Кокшенова от нее», — пояснила она.
Кокшенова также отметила, что еще одну свою дочь — Алевтину Вокрош — актер не сразу вписал в паспорт.
«Она у него была позже вписана. Лет в четырнадцать, наверное. Ее собственное поведение не особо хорошее. За последние три года, пока он болел, она ни разу не позвонила», — заявила она.
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Шоу-бизнес , Видео , Алевтина Вокрош , Михаил Кокшенов
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