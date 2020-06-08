Продюсер Иосиф Пригожин начал перепалку с подписчиками Instagram, которым не понравилось, что он выкладывает шуточные видео и «кичится достатком» в свете его заявлений о безденежье артистов. Продюсер парирует, что денег лично для себя не просил и ему нечего стыдиться.

В соцсети Пригожин выложил ролик, снятый его супругой — певицей Валерией . Продюсер собирается выехать со двора на большом пикапе, а супруга интересуется куда он отправился. Он заявил, что «поехал бомбить, так как сейчас время такое». Продюсер предложил свою помощь в перевозке мебели. В конце ролика он попросил Валерию не снимать номера дорогого автомобиля.

Многие подписчики предположили в комментариях, что машину ему подарил музыкант Сергей Шнуров , с которым Пригожин находится в конфликте.

«Зимой снега Ваш Шнуров не подарит», — ответил продюсер.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — с иронией отметила пользовательница @croxa2000. «У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?» — спросил у нее Пригожин. «С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди», — написала @photograph_elena_. «А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что», — парировал Пригожин.

На вопрос подписчиков о том, нужны ли ему деньги, продюсер заявил, что они «очень нужны, причем всегда и всем».