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Продюсер Пригожин поскандалил из-за просьбы «не позориться» 

Ura.Ru и ещё 2 46 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин начал перепалку с подписчиками Instagram, которым не понравилось, что он выкладывает шуточные видео и «кичится достатком» в свете его заявлений о безденежье артистов. Продюсер парирует, что денег лично для себя не просил и ему нечего стыдиться.
В соцсети Пригожин выложил ролик, снятый его супругой — певицей Валерией. Продюсер собирается выехать со двора на большом пикапе, а супруга интересуется куда он отправился. Он заявил, что «поехал бомбить, так как сейчас время такое». Продюсер предложил свою помощь в перевозке мебели. В конце ролика он попросил Валерию не снимать номера дорогого автомобиля.
Многие подписчики предположили в комментариях, что машину ему подарил музыкант Сергей Шнуров, с которым Пригожин находится в конфликте.
«Зимой снега Ваш Шнуров не подарит», — ответил продюсер.
«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — с иронией отметила пользовательница @croxa2000. «У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?» — спросил у нее Пригожин. «С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди», — написала @photograph_elena_. «А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что», — парировал Пригожин.
На вопрос подписчиков о том, нужны ли ему деньги, продюсер заявил, что они «очень нужны, причем всегда и всем».
Ранее продюсер защитил мужа Королевой Сергея Глушко, который призвал власти во время кризиса помогать артистам вместо стариков и врачей. Однако оба они попали под критику Шнурова, а затем в конфликт вмешались и другие звезды.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Валерия
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