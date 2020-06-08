В Великобритании начались митинги в поддержку американского движения "Black lives matter". Митинг в Лондоне очень быстро перерос в беспорядки. Протестующие решительно настроены поменять ситуации, связанные с расовыми предрассудками, во всем мире. Так в толпе очень быстро появились фаеры, которыми закидали резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Полиция задерживает особо буйных участников протестов. В ходе беспорядков одна из полицейских лошадей запаниковала, скинула наездника пробежала сквозь толпу людей. Движение в поддержку темнокожих только начинает набирать популярность в Европе. К нему присоединяются звезды. Так в Лондоне на митинге была замечена Мадонна, скандирующая "нет справедливости — нет мира".
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
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