Мария Погребняк пожаловалась на грозящие ей штрафы 

Все новости на карте

«Ура! Свобода!» — поделилась большой радостью в соцсети Мария Погребняк

Недавно выписали из больницы главу семейства — футболиста Павла Погребняка , а теперь и Марию сыновьями признали здоровыми и отменили карантин.

Но не так все оказалось просто. Девушка на себе испытала несовершенства системы «Социальный мониторинг».

«Мой п***ц с соцмониторингом продолжается! Вчера меня выписали официально, сняли с учёта! А сегодня днём мне приходит смс — вам необходимо пройти идентификацию. Что? Опять? Вы шутите?», — возмущается Мария.

Девушка связалась с техподдержкой, но результата это не дало. Ей предложили удалить приложение.

. «Я: мне же выпишут штрафы? Поддержка: вы можете потом обжаловать. Почему я должна что-то обжаловать? Доказывать свою невиновность?»

Как оказалось, с такими проблемами столкнулись очень многие, болевшие коронавирусом. В микроблоге у Погребняк завязалось бурное обсуждение на тему, как бороться за свои права в подобных случаях.

Как ранее писал «Рамблер», все члены семьи российского футболиста заразились COVID-19.