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Мария Погребняк пожаловалась на грозящие ей штрафы 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Мария Погребняк пожаловалась на грозящие ей штрафы
Фото: РИА Новости
«Ура! Свобода!» — поделилась большой радостью в соцсети Мария Погребняк.
Недавно выписали из больницы главу семейства — футболиста Павла Погребняка, а теперь и Марию сыновьями признали здоровыми и отменили карантин.
Но не так все оказалось просто. Девушка на себе испытала несовершенства системы «Социальный мониторинг».
«Мой п***ц с соцмониторингом продолжается! Вчера меня выписали официально, сняли с учёта! А сегодня днём мне приходит смс — вам необходимо пройти идентификацию. Что? Опять? Вы шутите?», — возмущается Мария.
Девушка связалась с техподдержкой, но результата это не дало. Ей предложили удалить приложение.
. «Я: мне же выпишут штрафы? Поддержка: вы можете потом обжаловать. Почему я должна что-то обжаловать? Доказывать свою невиновность?»
Как оказалось, с такими проблемами столкнулись очень многие, болевшие коронавирусом. В микроблоге у Погребняк завязалось бурное обсуждение на тему, как бороться за свои права в подобных случаях.
Как ранее писал «Рамблер», все члены семьи российского футболиста заразились COVID-19.
Павел Погребняк попал в больницу с двусторонней пневмонией. Мария с детьми лечатся дома.
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Шоу-бизнес , Мария Погребняк , Павел Погребняк
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