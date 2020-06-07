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Наталья Бочкарева учит подписчиков, как носить маски 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Наталья Бочкарева учит подписчиков, как носить маски
Фото: Instagram
Наталья Бочкарева выложила в инстаграме коротенький забавный ролик, показав, как носят маски, призванные защищать от коронавируса, многие граждане.
Даже в тех случаях, когда охранники запрещают заходить в магазин без масок, люди надевают эти средства индивидуальной защиты кто во что горазд.
Кто-то — как ободок на голове, кто-то опускает под подбородок, кто-то вообще цепляет за ухо.
А носить следует по правилам, защищая рот и нос.
«Знакомо? Если да, то как именно вы носите маску? Если же нет, то просто улыбнитесь!», — сказала звезда сериала «Счастливы вместе».
Весело, а главное — законопослушно.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре прошлого года звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева была задержана в Москве с кокаином.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева
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