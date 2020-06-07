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«Вранье»: Панин опроверг обвинения в оскорблении Кокшенова 

Ирина Лебедева и ещё 8 46 минут назад
Панин опроверг скандал на похоронах Кокшенова
Фото: РИА Новости
В СМИ прошла информация о том, что Алексей Панин оскорбил память умершего Михаила Кокшенова, назвав его бездарностью.
Якобы скандального артиста даже попросили покинуть церемонию похорон…
Сам же Панин, комментируя ситуацию журналистам, заявил, что эта информация — ложь и клевета.
«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую …, которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы», — приводит его слова РАИ Новости.
Как ранее сообщал «Рамблер», актер выложил в инстаграме видеоролик, где в крайне резкой форме, с использованием нецензурной лексики, отозвался о действиях столичной администрации, не разрешившей из-за пандемии коронавируса организовать традиционную в артистической среде церемонию прощания с Михаилом Кокшеновым.
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Шоу-бизнес , Михаил Кокшенов , Алексей Панин , Правительство Москвы
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