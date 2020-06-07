Панин опроверг скандал на похоронах Кокшенова

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Якобы скандального артиста даже попросили покинуть церемонию похорон…

Сам же Панин, комментируя ситуацию журналистам, заявил, что эта информация — ложь и клевета.

«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую …, которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы», — приводит его слова РАИ Новости.