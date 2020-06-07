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Падчерицу Урганта затравили за участие в митинге с чернокожим возлюбленным 

News.ru 55 минут назад
Падчерицу Урганта затравили в России
Фото: Instagram
Старшая дочь популярного телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталиа уже два года живёт и учится в США. На днях она присоединилась к мирному протесту. Падчерица шоумена поддержала выступающих против расизма, чем вызвала гнев со стороны российской аудитории Instagram.
19-летняя девушка учится в школе дизайна Parsons на курсе «современного искусства и фотографии». Здесь она познакомилась с будущим возлюбленным, темнокожим студентом Мусой.
В США происходят массовые протесты, которые начались после смерти афроамеринца Джорджа Флойда. Влюблённые не смогли остаться в стороне и присоединились к демонстрации против расизма, которая прошла в Нью-Йорке. Эрика тут же подверглась жёсткой критике в социальных сетях.
Девушка призналась, что не успевает удалять злостные комментарии русских подписчиков.
Её теперь затравили — чего только не писали: и что её уже чипировали, и всякую другую чушь! — рассказала «Комсомольской правде» подруга Эрики Ольга.
Ранее NEWS.ru писал, что многотысячные акции против расизма и жестокости полиции состоялись в Сиднее, Мельбурне и других городах Австралии. Организаторы шествий подчеркнули, что они не преследуют каких-либо политических целей и стремятся добиться справедливости.
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Комментарии 11
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Комсомольская правда , США
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