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Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове 

РИА Новости 23 минуты назад
«Бездарность»: скандал с Паниным попал на видео
Фото: РИА Новости
Опубликовано видео с участием актера Алексея Панина, который высказался об ушедшем из жизни народном артисте России Михаиле Кокшенове. Накануне Панин опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах Кокшенова. Ранее несколько изданий написали, что на церемонии прощания артист сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Актер назвал эту информацию ложью.
"Кокшенов хороший артист, очень порядочный человек", — заявил Панин.
При этом актер усомнился в таланте Кокшенова в качестве режиссера.
"Я же правду сказал. Но никто не хочет ее слышать", — считает он.
Панин отметил, что Кокшенов "приютил" его, когда он был еще начинающим актером.
Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Он сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
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Шоу-бизнес , Михаил Кокшенов , Алексей Панин
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