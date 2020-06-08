«Бездарность»: скандал с Паниным попал на видео

Опубликовано видео с участием актера Алексея Панина , который высказался об ушедшем из жизни народном артисте России Михаиле Кокшенове . Накануне Панин опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах Кокшенова. Ранее несколько изданий написали, что на церемонии прощания артист сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Актер назвал эту информацию ложью.

"Кокшенов хороший артист, очень порядочный человек", — заявил Панин.

При этом актер усомнился в таланте Кокшенова в качестве режиссера.

"Я же правду сказал. Но никто не хочет ее слышать", — считает он.

Панин отметил, что Кокшенов "приютил" его, когда он был еще начинающим актером.

Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Он сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".