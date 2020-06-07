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«Неужели Татьяна ест сосиски?» подписчики не поверили Навке 

Ирина Лебедева 30 минут назад
«Неужели Татьяна ест сосиски?» подписчики не поверили Навке
Фото: РИА Новости
Всякого рода обсуждения, когда шутливые, когда достаточно злобные, широко развернувшейся темы «голодающих артистов» никак не закончатся.
Теперь фолловеры упражняются в остроумии по поводу выложенных Татьяной Навкой фотографий своего завтрака.
На снимке — накрытый на свежем воздухе стол, ваза-этажерка с разными фруктами, яичница с помидорами, сосиски, кофе.
Вполне обычный завтрак, никакой черной икры и рябчиков с ананасами.
«Неужели Татьяна ест сосиски и подгнившие фрукты? слишком просто как-то», — пишут в микроблоге.
А другие при этом еще и интересуются, не начался ли случаем новый сетевой баббл — на этот раз между Рудковской и Навкой — за лучший завтрак?
«А Вы, Навка, одна завтракаете? И зачем Вы за Рудковской все повторяете, своей головы нет что ли? Ооооочень красиво. Настоящий завтрак (с утра необходимо основательно покушать, весь день впереди, утренние калории не вредны) Лучше, чем у Рудковской!»
Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Навка выложила в своем инстаграме первое видео семьи после выписки из больницы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрастил седую бороду — как известно, он вместе с женой болел коронавирусом.
Видео дня. В Челябинске началась подготовка воздушной части парада Победы
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Шоу-бизнес , Дмитрий Песков
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