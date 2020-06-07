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Васильева обрушилась на Панина, назвавшего Кокшенова «бездарным» 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Народная артистка России Татьяна Васильева была возмущена поведением Алексея Панина, который назвал Михаила Кокшенова «самым бездарным режиссером».
Она уверена — Кокшенов был уникальным артистом и мог вытянуть даже самый бездарный фильм. Пусть он и не играл больших ролей, но был очень органичен, обаятелен, кроме того, он был легким человеком и не страдал манией величия.
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Татьяна Васильева считает, что с его смертью отечественный кинематограф много потерял.
«Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш» Это ценное и редкое качество», — приводит слова актрисы riafan.ru.
Что же касается Панина то она считает подобное поведение недопустимым, но, к сожалению, характерным для скандального актера.
«Он был м****ком и останется м ***ком по жизни! Это его кредо», — припечатала Васильева.
Как ранее писал «Рамблер», всенародно любимая актриса Татьяна Васильева перепугала своих поклонников три недели назад, когда подтвердила, что была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Кокшенов , Алексей Панин , Татьяна Васильева
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