Она уверена — Кокшенов был уникальным артистом и мог вытянуть даже самый бездарный фильм. Пусть он и не играл больших ролей, но был очень органичен, обаятелен, кроме того, он был легким человеком и не страдал манией величия.

Татьяна Васильева считает, что с его смертью отечественный кинематограф много потерял.

«Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш» Это ценное и редкое качество», — приводит слова актрисы riafan.ru.

Что же касается Панина то она считает подобное поведение недопустимым, но, к сожалению, характерным для скандального актера.

«Он был м****ком и останется м ***ком по жизни! Это его кредо», — припечатала Васильева.