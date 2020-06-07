СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд 

У многих представителей российского шоу-бизнеса есть недвижимость за рубежом. Как правило, весьма недешевая и в престижных местах.

Так, в период пандемии коронавируса часть артистов решила самоизолироваться в своих особняках и квартирах в Майами

Журналисты разузнали подробности о том, как устроились наши артисты, — пишут News.ru.

Так, комфортно проводит время в своих апартаментах Кристина Орбакайте с семьей. Вид на океан, рядом теннисный корт, бассейн, частный пляж. Предположительно цена такого комфорта — 3 млн долларов.

В тех же краях у Валерия Леонтьева целых два дома. Тот, что поскромнее — за 2 млн долларов — он сдает в аренду.

А сам пережидает период пандемии в особняке с садом, сауной и бассейном на берегу океана. Стоимость дома в 350 кв. метров — около 4 млн Рядышком приобрел себе фазенду и Филипп Киркоров

Оценивается жилище короля поп — в 4, 5 млн долларов.

Квартиры в домах представительского уровня в Прибалтике стоят порядка 300 тыс. евро.

Как ранее писал «Рамблер», несмотря на режим самоизоляции, многие российские звезды шоу-бизнеса находят способы неплохо зарабатывать.

И, если видеооткрытки — это хоть и доход, но не такой уж большой — как разузнали журналисты, от 3000 (Газманов) до 200 (Шуфутинский), то онлайн-концерт на семейных праздниках и корпоративах — дело выгодное.