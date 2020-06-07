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СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд 

Ирина Лебедева 57 минут назад
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
Фото: Instagram
У многих представителей российского шоу-бизнеса есть недвижимость за рубежом. Как правило, весьма недешевая и в престижных местах.
Так, в период пандемии коронавируса часть артистов решила самоизолироваться в своих особняках и квартирах в Майами.
Журналисты разузнали подробности о том, как устроились наши артисты, — пишут News.ru.
Так, комфортно проводит время в своих апартаментах Кристина Орбакайте с семьей. Вид на океан, рядом теннисный корт, бассейн, частный пляж. Предположительно цена такого комфорта — 3 млн долларов.
В тех же краях у Валерия Леонтьева целых два дома. Тот, что поскромнее — за 2 млн долларов — он сдает в аренду.
А сам пережидает период пандемии в особняке с садом, сауной и бассейном на берегу океана. Стоимость дома в 350 кв. метров — около 4 млн Рядышком приобрел себе фазенду и Филипп Киркоров.
Оценивается жилище короля поп — в 4, 5 млн долларов.
Предпочли теплому океану северное прибалтийское море Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Лариса Долина, Борис Моисеев, Сергей Светлаков и другие звезды.
Квартиры в домах представительского уровня в Прибалтике стоят порядка 300 тыс. евро.
Как ранее писал «Рамблер», несмотря на режим самоизоляции, многие российские звезды шоу-бизнеса находят способы неплохо зарабатывать.
И, если видеооткрытки — это хоть и доход, но не такой уж большой — как разузнали журналисты, от 3000 (Газманов) до 200 (Шуфутинский), то онлайн-концерт на семейных праздниках и корпоративах — дело выгодное.
Видео дня. В Челябинске началась подготовка воздушной части парада Победы
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Борис Моисеев , Лариса Долина , Леонид Агутин , Кристина Орбакайте , Сергей Светлаков , Валерий Сюткин , Валерий Леонтьев , Майами
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