Максим часто выкладывает смешные коротенькие ролики о том, как они занимаются с Лизой и Гарри, возятся на огороде, музицируют, — рассказывает kinoafisha.info.

Недавно же в сети появилась фотография, где Алла Борисовна лежит на шезлонге, отдыхая на солнышке.

Было сказано, что это фото — двухлетней давности, предупреждая сплетни о том, что Пугачева в нарушение всех правил улетела на моря.

Стройная примадонна одета в слитный вполне целомудренный купальник, однако нашлись хейтеры, якобы увидевшие что-то лишнее.

И даже написали, что у звезды в «70 лет стыда нет», раз она позволяет себе фотографироваться в пляжном виде.

Правда, большинство комментаторов отмечают свежее лицо и постройневшую фигуру Аллы Борисовны и желают певице оставаться в такой же прекрасной форме.

Как ранее писал «Рамблер», похудевшая примадонна покрасовалась на камеру и собрала больше 2,5 миллионов просмотров.

Галкин же прокомментировал видео лаконичным: «Хороша!».