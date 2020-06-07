Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«70 лет — стыда нет»: хейтеры заинтересовались «пятой точкой» Пугачевой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Самоизоляцию Алла Пугачева Максим Галкин и дети проводят в своем замке в деревне Грязь.
Опубликовано видео внешних изменений Пугачевой
Максим часто выкладывает смешные коротенькие ролики о том, как они занимаются с Лизой и Гарри, возятся на огороде, музицируют, — рассказывает kinoafisha.info.
Недавно же в сети появилась фотография, где Алла Борисовна лежит на шезлонге, отдыхая на солнышке.
Было сказано, что это фото — двухлетней давности, предупреждая сплетни о том, что Пугачева в нарушение всех правил улетела на моря.
Стройная примадонна одета в слитный вполне целомудренный купальник, однако нашлись хейтеры, якобы увидевшие что-то лишнее.
И даже написали, что у звезды в «70 лет стыда нет», раз она позволяет себе фотографироваться в пляжном виде.
Правда, большинство комментаторов отмечают свежее лицо и постройневшую фигуру Аллы Борисовны и желают певице оставаться в такой же прекрасной форме.
Как ранее писал «Рамблер», похудевшая примадонна покрасовалась на камеру и собрала больше 2,5 миллионов просмотров.
Галкин же прокомментировал видео лаконичным: «Хороша!».
Комментарии 25
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
00:50
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
В мире Новости Москвы
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Виталина снова оскорбила память Норкиной
01:02
Виталина снова оскорбила память Норкиной
Шоу-бизнес
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
01:00
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
Шоу-бизнес
Запад выдвинул России новое обвинение
01:37
Запад выдвинул России новое обвинение
Армия
В Москве ограбили известного сыровара
02:44
В Москве ограбили известного сыровара
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение