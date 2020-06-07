Виталина снова оскорбила память Норкиной

Экс-супруга Армена Джигарханяна опубликовала оскорбительный пост в связи с кончиной журналистки Юлии Норкиной.

Выглядело это как сведение счетов с умершим человеком — крайне некрасиво, о чем и написали подписчики Цымбалюк-Романовской.

Виталина выложила видеоролик со съемками ток-шоу по теме ее развода с Джигарханяном, которое вышло на Первом канале пару лет назад.

Там случился скандал — народная артистка РСФСР Тамара Семина назвала пианистку «наглой и отвратительной». Виталина агрессивно набросилась на Семину, а Юлия Норкина оттолкнула ее от 80-летней артистки, — рассказывает tsargrad.tv.

И вот появилась новость о смерти Норкиной, и Цымбалюк — Романовская этот фрагмент выставила в сеть, в отрывке убран изначальный музыкальный фон и наложена звуковая дорожка из фильма «Собачье сердце».

И комментарий Виталины — «гипофиз Клима Чугункина в действии».

Фолловеры попытались было достучаться до совести автора поста.

Виталине напомнили, что Юля была отличным профессионалом, воспитывала четверых детей, организовывала помощь Донбассу. И вообще, что отвратительно нападать на мертвого человека, который уже никогда тебе не ответит.

Однако в ответ они получили резкую отповедь от Цымбалюк-Романовской.

Она написала, что на своей странице вольна писать, что захочет, и назвала возмущавшихся «бракованными людьми».

«Джига таких как Вы называл "бракованные люди", знайте о себе. Кого вы мне напомнили, товарищи хейтеры? Сегодня — "гоблинов", бьющих витрины на 5th Avenue. Вам это недоступно — и вы это ненавидите».