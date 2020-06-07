Супруга участника музыкальной группы «Иванушки International» Кирилла Андреева Лолита рассказала о трудных периодах жизни певца. По её словам, в коллективе в определённый момент начались серьёзные проблемы с алкоголем.

По её словам, супруг никогда не буянил, однако иногда приходилось отнимать у него бутылку.

Это была наша большая проблема, это была трагедия группы, да и многих других. Не говорить об этом нельзя, потому что многие умирают, и мы как-то договорились, что будем рассказывать, — сказала она в эфире НТВ.

Музыкант не считал происходящее проблемой, так как «не валялся под кустом».

Однажды жена поставила Андрееву ультиматум: или он прекращает пить, или она уходит от него. В результате мужчина принял решение отказаться от алкоголя.