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Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина столкнулась с безденежьем из-за пандемии 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
«Надо ужаться»: звезда «Ворониных» о безденежье
Фото: Instagram
Из-за пандемии коронавируса многие российские звезды столкнулись с серьезными финансовыми сложностями и оказались на грани безденежья. Самоизоляция и угроза распространения вируса вынудила их отменить все концерты, выступления и публичные мероприятия как минимум до осени, театры также закрыты, а съемки фильмов и сериалов приостановлены.
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Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина не только снималась в сериала, но еще и играла в театре на Таганке и также осталась на время без работы. Актриса не скрывает, что сейчас ей приходится сильно экономить и даже после окончания режима самоизоляции она далеко не сразу сможет вернуться к привычной жизни. К слову, пандемию Юлия и ее дочь пережидают в деревне на свежем воздухе.
«Слава Богу, что закрыты все кафешки и вообще отпало много привычных трат. Я своему ребенку говорю: "Лиза, даже когда все откроется, у нас не сразу появится возможность покупать капучино в приличном заведении, как мы любим. Надо будет немножко ужаться!" А еще я стала оформлять в магазинах скидочные карты. Раньше я этого не делала, более халатно относилась к этим вещам», — поделилась Юлия.
При этом Куварзина утверждает, что оказалась не в самом печальном положении в отличие от других артистов. У нее нет кредитов или ипотеки и других вынужденны больших трат, а также она получает государственную зарплату от театра, что позволяет ей держаться на плаву, пишет «Собеседник».
Помимо Юлии Куварзиной, на финансовые трудоности во время пандемии коронавируса посетовали и другие российские звезды: супруг Наташи Королевой Тарзан позавидовал пенсионерам и врачам, которых содержит государство, а жалобы Иосифа Пригожина даже стали причиной его конфликта с Сергеем Шнуровым.
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Шоу-бизнес , Юлия Куварзина , Наташа Королева , Иосиф Пригожин , ИД "Собеседник"
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