«Надо ужаться»: звезда «Ворониных» о безденежье

Из-за пандемии коронавируса многие российские звезды столкнулись с серьезными финансовыми сложностями и оказались на грани безденежья. Самоизоляция и угроза распространения вируса вынудила их отменить все концерты, выступления и публичные мероприятия как минимум до осени, театры также закрыты, а съемки фильмов и сериалов приостановлены.

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина не только снималась в сериала, но еще и играла в театре на Таганке и также осталась на время без работы. Актриса не скрывает, что сейчас ей приходится сильно экономить и даже после окончания режима самоизоляции она далеко не сразу сможет вернуться к привычной жизни. К слову, пандемию Юлия и ее дочь пережидают в деревне на свежем воздухе.

«Слава Богу, что закрыты все кафешки и вообще отпало много привычных трат. Я своему ребенку говорю: "Лиза, даже когда все откроется, у нас не сразу появится возможность покупать капучино в приличном заведении, как мы любим. Надо будет немножко ужаться!" А еще я стала оформлять в магазинах скидочные карты. Раньше я этого не делала, более халатно относилась к этим вещам», — поделилась Юлия.

При этом Куварзина утверждает, что оказалась не в самом печальном положении в отличие от других артистов. У нее нет кредитов или ипотеки и других вынужденны больших трат, а также она получает государственную зарплату от театра, что позволяет ей держаться на плаву, пишет «Собеседник».