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Стало известно имя нового избранника Екатерины Варнава 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
Фото: Instagram
Шесть лет прожили вместе Екатерина Варнава и хореограф Константин Мякиньков.
Расстались они год назад, однако так тихо и незаметно, что публика оставалась в неведении.
И лишь недавно в интервью Агате Муцениеце Екатерина озвучила, что уже год как с Константином они просто друзья.
«У меня наступил такой момент, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что ты его больше не любишь. И он в тот момент любил по-другому», — приводит слова звезды Comedy Woman Еva.ru.
По словам Варнавы, их отношения завершились без ссор и обид. О расставании они решили не объявлять публично, поскольку оба не любят афишировать личную жизнь
Но сейчас Екатерина призналась, что встретила новую любовь. И даже сказала, что ее возлюбленного зовут Владимиром.
Но, верная своей жизненной позиции не обнародовать личное, Варнава отказалась делиться какими-либо подробностями.
Как ранее писал «Рамблер», Варнава рассказала о двух операциях по уменьшению груди и расставании с женихом.
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Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Константин Мякиньков
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