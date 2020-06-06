Стало известно имя избранника Екатерины Варнава

Расстались они год назад, однако так тихо и незаметно, что публика оставалась в неведении.

И лишь недавно в интервью Агате Муцениеце Екатерина озвучила, что уже год как с Константином они просто друзья.

«У меня наступил такой момент, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что ты его больше не любишь. И он в тот момент любил по-другому», — приводит слова звезды Comedy Woman Еva.ru.

По словам Варнавы, их отношения завершились без ссор и обид. О расставании они решили не объявлять публично, поскольку оба не любят афишировать личную жизнь

Но сейчас Екатерина призналась, что встретила новую любовь. И даже сказала, что ее возлюбленного зовут Владимиром.

Но, верная своей жизненной позиции не обнародовать личное, Варнава отказалась делиться какими-либо подробностями.