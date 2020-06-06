«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве 

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Михаил Кокшенов совсем недавно ушел из жизни, а в СМИ уже судачат, как будет делиться его недвижимость — большая квартира в районе Мосфильма и загородный дом.

Предположения по этому поводу высказал адвокат Сергей Жорин

Однако близкие известного артиста не собираются вступать в судебные тяжбы из-за наследства.

Как заявила бывшая жена покойного Елена, у адвоката — устаревшая информация, разделы имущества произошли еще при жизни Кокшенова и никаких конфликтов не предвидится.

«У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество — на своих местах. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Никому ни от кого ничего не нужно», — цитирует ее слова Тeleprogramma.pro.