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«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве 

Ирина Лебедева 18 минут назад
«Все давно поделено»: экс-супруга Кокшенова о наследстве
Фото: Рамблер
Михаил Кокшенов совсем недавно ушел из жизни, а в СМИ уже судачат, как будет делиться его недвижимость — большая квартира в районе Мосфильма и загородный дом.
Предположения по этому поводу высказал адвокат Сергей Жорин.
Однако близкие известного артиста не собираются вступать в судебные тяжбы из-за наследства.
Как заявила бывшая жена покойного Елена, у адвоката — устаревшая информация, разделы имущества произошли еще при жизни Кокшенова и никаких конфликтов не предвидится.
«У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество — на своих местах. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Никому ни от кого ничего не нужно», — цитирует ее слова Тeleprogramma.pro.
Как ранее сообщал «Рамблер», Любовь Воропаева, поэтесса и давний друг семьи Кокшеновых, рассказала, что последний дом артиста будет в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.
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Шоу-бизнес , Любовь Воропаева , Михаил Кокшенов , Сергей Жорин
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