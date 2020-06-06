«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке 

Иосиф Пригожин возмущен позицией Григория Лепса. Тот публично поддержал Сергея Шнурова в его словесных баталиях с продюсером на тему «чудовищного положения» представителей шоу-бизнеса.
А ведь Лепс — не чужой человек, они с Валерией кумовья, считай что родственники. Так что Пригожин воспринимает его эскападу как предательство.
«Они между собой договариваются, как нас мочить. А ведь Валерия и Лепс — кумовья. Они крестные дочери Сергея Кожевникова (продюсер и основатель «Русского радио»). Вот вы спрашиваете, почему Лепс так поступает. Но я и сам не понимаю, как это возможно. Мне кажется, они все пропили свои мозги», — цитирует слова Пригожина Экспресс Газета.
Как ранее писал «Рамблер», Иосиф Пригожин назвал ранее высмеявшего его Ивана Охлобыстина «трусом».
Продюсер отметил, что желает поговорить с актером по телефону, но тот не берет трубку.