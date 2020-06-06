«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке 

А ведь Лепс — не чужой человек, они с Валерией кумовья, считай что родственники. Так что Пригожин воспринимает его эскападу как предательство.

«Они между собой договариваются, как нас мочить. А ведь Валерия и Лепс — кумовья. Они крестные дочери Сергея Кожевникова (продюсер и основатель «Русского радио»). Вот вы спрашиваете, почему Лепс так поступает. Но я и сам не понимаю, как это возможно. Мне кажется, они все пропили свои мозги», — цитирует слова Пригожина Экспресс Газета.

Продюсер отметил, что желает поговорить с актером по телефону, но тот не берет трубку.