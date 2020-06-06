Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У нас невероятная гармония»: Волочкова об отношениях с дочерью 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Невероятная гармония»: Волочкова об отношениях с дочерью
Фото: РИА Новости
Ариадна, дочь Анастасии Волочковой от Игоря Вдовина, живет в семье отца. К маме девочка приезжает в гости.
Волочкова после визитов наследницы выкладывает в инстаграм фото-видео отчет для поклонников.
Вот и на этот раз Анастасия посвятила несколько страниц приезду Ариадны. При этом она описала и свою семейную ситуацию, объяснив, что дочь перебралась к отцу потому, что «в городе жить удобнее».
«Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши. Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой. Я очень радуюсь невероятными успехами и победами доченьки. Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Я очень ею горжусь. И дорожу ее отношением ко мне. Я счастлива, что у нас невероятная гармония в этих отношениях!», — сообщила Волочкова в микроблоге.
Эпатажная танцовщица выложила фотографии с дочерью и неизменным котом на руках, а также небольшой видеоролик, где она и Ариадна танцуют на лужайке.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия Волочкова посоветовала мужчине, выдающему себя за её бывшего любовника, обратиться за помощью к медикам. Она даже изъявила желание оплатить его лечение.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Одесса «уплывает» из Украины
Одесса «уплывает» из Украины
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
Американцы срочно выводят войска из Германии
Американцы срочно выводят войска из Германии
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение