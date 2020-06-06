«Невероятная гармония»: Волочкова об отношениях с дочерью

Ариадна, дочь Анастасии Волочковой от Игоря Вдовина , живет в семье отца. К маме девочка приезжает в гости.

Волочкова после визитов наследницы выкладывает в инстаграм фото-видео отчет для поклонников.

Вот и на этот раз Анастасия посвятила несколько страниц приезду Ариадны. При этом она описала и свою семейную ситуацию, объяснив, что дочь перебралась к отцу потому, что «в городе жить удобнее».

«Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши. Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой. Я очень радуюсь невероятными успехами и победами доченьки. Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Я очень ею горжусь. И дорожу ее отношением ко мне. Я счастлива, что у нас невероятная гармония в этих отношениях!», — сообщила Волочкова в микроблоге.

Эпатажная танцовщица выложила фотографии с дочерью и неизменным котом на руках, а также небольшой видеоролик, где она и Ариадна танцуют на лужайке.