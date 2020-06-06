«Стыдно»!: подписчики затравили Королеву

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Наташа Королева похвасталась маской за 350 тысяч рублей 

Ирина Лебедева и ещё 7 18 часов назад
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Фото: Instagram
Наташа Королева приобрела маску, которая стоит, как автомобиль.
Внимательные фолловеры обнаружили в инстаграме супруги Тарзана пост по дизайнерскую маску, которая стоит 350 тысяч рублей.
Изделие все усыпано полудрагоценными камнями и выглядит несколько странно; тем не менее, некоторое время назад Королева этот якобы медицинский аксессуар расхвалила.
«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера», — написала она в микроблоге.
А несколько позднее ее муж заявил, что артисты сидят без средств и публично позавидовал бабушкам и дедушкам, которые регулярно получают пенсии.
После этого хейтеры уже не выпустили супружескую пару из-под прицела, хотя Глушко неоднократно пытался оправдаться, обвинив якобы перевравшую его слова журналистку.
И вот всплыла история с маской, вновь взрывая соцсети.
«Хвастаются такими масками, и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам то платят… А они, бедные и несчастные, доход потеряли из-за коронавируса», «Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа», «И дизайнеру и Наташе немного бы ума. Маска должна быть медицинской, обычной за 30 руб. А вот ваши возможности, средства и энергию лучше бы направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии».
Как сообщал «Рамблер», одна необдуманная фраза, сказанная 50-летним российским актером и стриптизером Сергеем Глушко в пылу эмоций, привела к целой волне критики и осуждения.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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