Ургант высмеял чиновников из-за ЧП в Норильске

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Иван Ургант в эфире Первого канала посмеялся над чиновниками, якобы ничего не знавшими об серьезной экологической катастрофе с разливом нефти в Красноярском крае до тех пор, пока о ней не заговорили в социальных сетях.

«Получается, от TikTok есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», — приводит слова Урганта РИА Новости.

Как известно, на ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения цистерны вытекло около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, частично попавших в водные артерии.

В Красноярском крае объявлено чрезвычайного положение, загрязнены 180 тысяч квадратных метров.