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Ургант высмеял чиновников, узнавших о катастрофе из соцсетей 

Ирина Лебедева и ещё 5 49 минут назад
Ургант высмеял чиновников из-за ЧП в Норильске
Фото: Instagram
Иван Ургант в эфире Первого канала посмеялся над чиновниками, якобы ничего не знавшими об серьезной экологической катастрофе с разливом нефти в Красноярском крае до тех пор, пока о ней не заговорили в социальных сетях.
«Получается, от TikTok есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», — приводит слова Урганта РИА Новости.
Как известно, на ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения цистерны вытекло около 21 тысячи кубометров нефтепродуктов, частично попавших в водные артерии.
В Красноярском крае объявлено чрезвычайного положение, загрязнены 180 тысяч квадратных метров.
Как сообщал «Рамблер», телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу рассказал о новых лифтах, которые выпускаются одним из заводов «Роскосмоса», назвав их «прорывом» и сравнив с запуском космического корабля Илоном Маском.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Илон Маск , Роскосмос , Первый канал , РИА Новости , Красноярский Край
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