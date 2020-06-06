Кто поделит наследство Кокшенова?

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. По его словам, не будет иметь значения, упоминается в завещании её имя или нет.

"Первые наследники — это дети, родители, супруги, поэтому если нет завещания, то может (претендовать. — Прим. NEWS.ru)", — цитирует Жорина портал Teleprogramma.pro.

Также адвокат заметил, что с большой вероятностью свою долю получит жена актёра Наталья, а вот её дочери не могут рассчитывать на имущество, ведь они официально не зарегистрированы в качестве наследниц.