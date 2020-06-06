Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уже переобулся»: Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи 

РИА Новости и ещё 1 7 минут назад
«Вот он, Ваш герой! Уже переобулся»: Валерия о Шнурове
Фото: Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме заявила, что ее коллега Сергей Шнуров якобы потребовал помощь шоу-бизнесу.
Ранее муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и Шнуровым разгорелся конфликт. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.
Одна из подписчиц Валерии решила высказаться по поводу произошедшего и привлекла внимание певицы.
"После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…" — написала @li_udmila4967.
На это артистка заявила, что Шнуров "напрасно очернил" ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.
"Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой", — ответила Валерия.
Также в беседе с другим пользователем инстаграма артистка заявила, что правда никому не нужна, а всем нужен лишь "повод выпустить пар".
"Понимаю одно: правда никому неинтересна, потому что скучна, а нужен громкий повод выпустить пар. Думающие люди уже вникли в ситуацию, а Вы можете продолжать в своем духе", — написала Валерия в ответ на комментарий подписчика @aleksandr.obukh.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США сняли с поста посла в Германии
США сняли с поста посла в Германии
Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск
Губернатор Красноярского края прибыл в Норильск
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток
Для ликвидации ЧС в Норильске привлекут авиацию
Для ликвидации ЧС в Норильске привлекут авиацию
«Правительство в неадеквате, а экономика в стагнации»
«Правительство в неадеквате, а экономика в стагнации»
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение