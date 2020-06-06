«Вот он, Ваш герой! Уже переобулся»: Валерия о Шнурове

Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в инстаграме заявила, что ее коллега Сергей Шнуров якобы потребовал помощь шоу-бизнесу.
Ранее муж артистки, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и Шнуровым разгорелся конфликт. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.
Одна из подписчиц Валерии решила высказаться по поводу произошедшего и привлекла внимание певицы.
"После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…" — написала @li_udmila4967.
На это артистка заявила, что Шнуров "напрасно очернил" ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.
"Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой", — ответила Валерия.
Также в беседе с другим пользователем инстаграма артистка заявила, что правда никому не нужна, а всем нужен лишь "повод выпустить пар".
"Понимаю одно: правда никому неинтересна, потому что скучна, а нужен громкий повод выпустить пар. Думающие люди уже вникли в ситуацию, а Вы можете продолжать в своем духе", — написала Валерия в ответ на комментарий подписчика @aleksandr.obukh.