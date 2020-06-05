Воробей пережила измену мужа и смерть любовника 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Воробей исполнилось 53 года. Она родилась в Бресте в семье слесаря и монтажницы, хорошо училась в школе, в детстве отличалась гиперактивностью, искусно подделывала подписи учителей, пародировала певиц Аллу Пугачеву Эдиту Пьеху и мечтала, как и они, стать артисткой. Тем временем ее родители мечтали, что она станет преподавателем музыки.

Воробей поехала поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Поступила с третьего раза. В начале 1990-х годов она выиграла песенный конкурс имени Андрея Миронова . В 2000 году комик Владимир Винокур пригласил ее на прослушивание в шоу «Аншлаг». Его она прошла с первого раза.

Участием в этой программе Воробей известна больше всего. Также она вела передачу «Субботний вечер», снималась в киножурнале «Ералаше» и участвовала в шоу «Повтори», «Три аккорда» и «Танцы со звездами».

Юмористка была замужем трижды. Дважды — фиктивно ради прописки, однажды — по любви. Она любила актера Андрея Кислюка. Несколько лет спустя он ей изменил. Некоторое время спустя Воробей влюбилась в бизнесмена Игоря Константиновича. Они не поженились, но в 2003 году у них родилась дочь София. В 2016-м он скончался в результате падения с лестницы.