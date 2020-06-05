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Лариса Гузеева показала, как выглядела в 18 лет 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Фото: Пресс-служба Первого канала
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала редкий архивный снимок. Он появился в официальном аккаунте звезды в Instagram.
На кадре лицо молодой артистки изображено крупным планом.
— 18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи что не оставляешь, — подписала фото Гузеева.
В ответ ведущая получила множество комплиментов от подписчиков. Они восхищались ее красотой, уверяя, что знаменитости идет любая прическа, а сама она хороша в любом возрасте.
«Вы красивая хоть с какой челкой… хоть лысая», «Неземная красота! Вы ангельски красивая», «Быть роскошной у Вас в крови», — комментировали фанаты.
Ранее Гузеева рассказала о шагах, на которые ей пришлось пойти, чтобы не допустить развода со своим супругом, ресторатором и бизнесменом Игорем Бухаровым. Он начал обращать внимание на других женщин.
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Шоу-бизнес , Игорь Бухаров , Лариса Гузеева
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