Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала редкий архивный снимок. Он появился в официальном аккаунте звезды в Instagram.

На кадре лицо молодой артистки изображено крупным планом.

— 18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи что не оставляешь, — подписала фото Гузеева. View this post on Instagram A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Jun 5, 2020 at 9:29am PDT

В ответ ведущая получила множество комплиментов от подписчиков. Они восхищались ее красотой, уверяя, что знаменитости идет любая прическа, а сама она хороша в любом возрасте.

«Вы красивая хоть с какой челкой… хоть лысая», «Неземная красота! Вы ангельски красивая», «Быть роскошной у Вас в крови», — комментировали фанаты.