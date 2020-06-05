Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала редкий архивный снимок. Он появился в официальном аккаунте звезды в Instagram.
На кадре лицо молодой артистки изображено крупным планом.
— 18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи что не оставляешь, — подписала фото Гузеева.
В ответ ведущая получила множество комплиментов от подписчиков. Они восхищались ее красотой, уверяя, что знаменитости идет любая прическа, а сама она хороша в любом возрасте.
«Вы красивая хоть с какой челкой… хоть лысая», «Неземная красота! Вы ангельски красивая», «Быть роскошной у Вас в крови», — комментировали фанаты.
Ранее Гузеева рассказала о шагах, на которые ей пришлось пойти, чтобы не допустить развода со своим супругом, ресторатором и бизнесменом Игорем Бухаровым. Он начал обращать внимание на других женщин.