Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Ларису Гузееву считают женщиной сильной, с характером. Тем интереснее было поклонникам увидеть ее снимок в 18 лет — нежная, милая, юная красавица.
Многие подумали, что Лариса выложила фотографию дочери — как оказалось, она похожа на маму в юности как две капли воды.
Но нет, с черно-белого фото на пользователей сети смотрит сама звезда экрана и телеэкрана.
«18 лет. Сама себе отстригла чёлку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь», — написала актриса в микроблоге.
Комментаторы начали активно хвалить кумира.
«Красавица», «Богиня», «Клеопатра».
Правда, нашлись и те, кто осудил стиль общения Гузеевой со своими подписчиками.
«Сильная, умная, очень умная, но столько скрытой агрессии…зачем? Вы сжигаете себя и всех кто рядом…»
Нужно отметить, что телеведущая действительно частенько банит тех, кто выступает с критикой у нее на страничке, а также может достаточно резко ответить на не понравившийся пост.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лариса Гузеева рассказала, как один комментарий ее сына отбил у нее желание курить и употреблять алкоголь.