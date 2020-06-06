Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Ларису Гузееву считают женщиной сильной, с характером. Тем интереснее было поклонникам увидеть ее снимок в 18 лет — нежная, милая, юная красавица.

Многие подумали, что Лариса выложила фотографию дочери — как оказалось, она похожа на маму в юности как две капли воды.

Но нет, с черно-белого фото на пользователей сети смотрит сама звезда экрана и телеэкрана.

«18 лет. Сама себе отстригла чёлку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо Господи, что не оставляешь», — написала актриса в микроблоге.

Комментаторы начали активно хвалить кумира.

«Красавица», «Богиня», «Клеопатра».

Правда, нашлись и те, кто осудил стиль общения Гузеевой со своими подписчиками.

«Сильная, умная, очень умная, но столько скрытой агрессии…зачем? Вы сжигаете себя и всех кто рядом…»

Нужно отметить, что телеведущая действительно частенько банит тех, кто выступает с критикой у нее на страничке, а также может достаточно резко ответить на не понравившийся пост.