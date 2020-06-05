Экс-жена Жукова рассказала о его превращении в садиста 

По словам экс-супруги, в детстве Жуков стал свидетелем смерти отца, и накопившийся стресс со временем стал вымещать на жене и детях.

Елена Жукова также сообщила, что в молодости ее муж тратил все деньги на алкоголь и наркотики.

«Денег было много, а он так честно сказал: «А я по пьянке и на кокаин все спустил, за долги». Он сам об этом признался», — рассказала она.

Позже Роман стал поднимать на жену руку, однако она оправдывала его поступки, потому что любила.

«Сейчас я поумнела и знаю, что надо бить тревогу, если мужчина тебя обижает, бьет. Я ему советую, рекомендую полечится: многие публичные люди ложились в клиники от алкогольных и химических зависимостей», — заявила она.

По словам Елены, даже после расставания бывший муж продолжает ее третировать, жалуется в полицию и убеждает органы опеки, что она плохая мать.

Как сообщал «Рамблер», ранее Елена Жукова заявила, что муж изнасиловал ее, когда она находилась на 10-й неделе беременности, из-за чего у нее случился выкидыш.